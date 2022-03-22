Возле барнаульской школы № 135 запретят стоянку транспорта

В Барнауле с 11 апреля запретят стоянку транспорта на проезде от улицы Сиреневой до улицы Ускова возле школы № 135. Как сообщает пресс-центр мэрии, остановка при этом на участке дороги не запрещается.

Отмечается, что мера необходима для безопасности водителей и пешеходов, особенно детей.

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Общество С 23 марта в Барнауле изменят схему движения автобуса № 1

Напомним, что с 23 марта в Барнауле в тестовом режиме изменится маршрут автобуса № 1. Работу организуют с помощью 10 единиц транспорта среднего класса с интервалами движения 14 минут в пиковое время и 28 минут — в межпиковое.