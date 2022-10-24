Возле полигонов с алтайскими мобилизованными в Омске продлили запрет на продажу спиртного

В Омске до 1 декабря продлили запрет на продажу алкоголя у полигонов с мобилизованными в посёлке Светлый и в Черёмушках, пишет Om1.ru со ссылкой на соответствующее постановление региональных властей.

Напомним, что именно в этот город отправляются призванные резервисты из Алтайского края.

«Запрет, установленный настоящим постановлением, распространяется на деятельность организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», — говорится в документе.

Ранее запрет на продажу алкоголя у воинских частей с мобилизованными в Омске вводили с 1 по 30 октября. Добавим, что такая мера действует и в некоторых других городах.

Новости

Общество В Новосибирске запретили продажу алкоголя из-за частичной мобилизации