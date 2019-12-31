Возвращение легенд. Группа "Стекловата" пересняла клип на песню "Новый год"

В преддверии Нового года миллионы россиян получили неожиданный подарок. Группа "Стекловата" выпустила новый клип на песню "Новый год", которая для многих стала гимном зимнего праздника.

Видео практически полностью копирует оригинальную версию. Участники группы также одеты в теплые свитера, а фон украшает незамысловатая графика. Состав коллектива немного изменился, и строчки Артура Еремеева исполнил человек в костюме Деда Мороза.

Новый ролик появился в YouTube на канале оператора связи МТС.

Оригинальную версию клипа, которая была сделана как поздравление воспитанникам детского дома, посмотрели более 2 млн человек, а новый клип только начинает собирать просмотры.