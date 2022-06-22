Вперёд, в прошлое. Собственника ТОЦ Plaza заставляют вернуть зданию исторический вид

Торгово-офисный центр Plaza на ул. Короленко, 105, могут лишить современного облика. Дело в том, в краевой Арбитражный суд обратилась компания «Ни-Строй"*, которая владеет частью помещений в здании. Она требует от другого собственника площадей — ООО «Торгово-офисный центр «Алтай» — вернуть зданию историческую планировку и засыпать бассейн. Проведённые несколько лет назад строительные работы, по мнению истца, угрожают безопасности ТОЦ.

«Офисник» с проблемами

Здание на ул. Короленко, 105, построено в 1969 году. Вместе с двумя соседними строениями (ул. Короленко, 104 и 102) он формирует единый архитектурный и имущественный комплекс. До начала 2000-х здания принадлежали ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие Алтай», но в 2010 году на торгах комплекс был продан компании ЗАО «Алтайстрой» за 145,6 млн рублей.

Типография «Алтайской правды», 2010 г. / Фото: «Яндекс.Карты»

С лета 2011 года строения, входящие в состав предприятия, начали реконструировать. При этом у объектов имущественного комплекса появились разные собственники*.

Из здания на ул. Короленко, 105, решили сделать торгово-офисный центр. Типография, которая находилась там более 40 лет, съехала, и началась масштабная реконструкция: работы шли как внутри, так и снаружи объекта. Практически на каждом этаже сделали перепланировку и современный ремонт, а фасады здания стали стеклянными.

«Плаза» / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Ещё задолго до сдачи ТОЦ в эксплуатацию стало известно, что одним из якорных арендаторов будущего торгово-офисного центра Plaza станет фитнес-клуб «Магис-Спорт». Для работы спортивного центра на первом этаже здания выкопали 25-метровый бассейн и сделали перепланировку.

В «Ни-Строй» amic.ru сообщили: все эти изменения не были узаконены и могут угрожать безопасности 53-летнего здания. Именно поэтому компания и требует через суд от собственника привести объект в прежнее состояние. Исковое заявление к ТОЦ «Алтай» компания «Ни-Строй» подала в марте 2022 года. Ближайшее заседание назначено на 12 июля.

«Плаза» / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

*Справка: общая площадь здания ТОЦ Plaza, расположенного на ул. ​Короленко, 105 / ​Красноармейский проспект, 25 ​/ Гоголя, 82, — 13 300 кв. м. Кроме ООО «ТОЦ «Алтай» и ООО «Ни-Строй», помещениями в нём владеет «Почта России». Территория во дворе принадлежит ООО «Ни-Строй», автопарковка находится в муниципальной собственности. Ещё одно здание комплекса на ул. Короленко, 102, в 2014 году продали ГК «Тонар» под магазин «Трофей».

«Еле тащит»

Интересно, что сейчас Plaza выставлена на продажу. Это связано с тем, что ООО «ТОЦ «Алтай» в 2021 году признано банкротом. Из данных дела, рассмотренного в краевом Арбитражном суде, известно, что компания задолжала Московскому Индустриальному банку 486,1 млн рублей. Поэтому после продажи здания вся сумма уйдёт в счёт погашения гигантского долга.

При этом в компании «Ни-Строй» отмечают: если нынешний собственник не приведёт строение «в прежнее состояние, в соответствии с техническим паспортом» до продажи, то эта обязанность перейдёт к новому владельцу. Учитывая, что начальная стоимость здания составляет 85 млн (а в ходе торгов цена может только расти), какую ещё сумму придётся потратить на реконструкцию здания, большой вопрос.

«Плаза» / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Ещё одна проблема, ожидающая нового владельца, это дорогостоящий ремонт, в котором нуждается объект. По информации источников amic.ru, часть стен ТОЦ покрылись трещинами (вероятно, всё-таки из-за строительства бассейна). Это косвенно подтверждают и слова представителя ТОЦ «Алтай», который ранее сообщил amic.ru о проблемах Plaza: «Сейчас объект себя еле „тащит“: есть целый комплекс вопросов».

«Плаза» / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Справка: сейчас, по данным городского справочника организаций 2ГИС, в ТОЦ Plaza находится 28 организаций: спортивный клуб «Магис-Спорт», несколько кафе, офисы рекламных, туристических, транспортных компаний, а также издательско-полиграфическое предприятие, служба экспресс-доставки, агентство недвижимости и другие организации.