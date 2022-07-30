Впервые с 10 апреля в России выявили больше 12 тысяч случаев заражения коронавирусом

Впервые с 10 апреля ежесуточный прирост зараженных коронавирусом в России превысил отметку в 12,2 тысячи случаев. Об этом сообщили в оперативном штабе.

«По состоянию на 30 июля, в РФ выявлено 12 248 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 634 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,2%», — сказано в сообщении.

Чаще госпитализировать зараженных стали в 39 регионах, снижение числа госпитализированных наблюдается в 37 регионах. В девяти субъектах России ситуация не изменилась.

Скончались от коронавирусной инфекции за сутки 43 человека.