Впервые с января в России выявили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 25 142, а общее число зараженных возросло до 5 610 941 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,45%.

Выздоровели за прошедшие сутки 15 484 человек (5 068 901 с начала пандемии). Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 663 против 697 днем ранее, до 137 925.

Напомним, что в Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 196 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составляет 55182 человек.