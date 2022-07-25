Врач Байдена рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 президента США

У президента США Джо Байдена почти полностью исчезли симптомы COVID-19. О состоянии заболевшего коронавирусом американского лидера рассказал врач Белого дома Кевин О'Коннор.

Сейчас единственный симптом у американского президента — боль в горле. Жизненные показатели остаются в норме.

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Политика Президент Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19

Напомним, что 21 июля президент США Джо Байден сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. У него выявили умеренные симптомы, сейчас он работает удалённо.