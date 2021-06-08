Врач назвала лучший напиток во время диеты

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова рекомендовала во время диеты пить воду, а также рассказала, как сделать этот напиток "интересней". Слова эксперта приводит сайт радио Sputnik.

Нефедова отметила, что во время диеты следовало бы избегать газировок, пакетированных соков, а также с осторожностью подходить к свежевыжатым сокам из-за высокой калорийности. Кроме того, лучше не запивать еду чаем, поскольку в этом напитке есть хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться. Скептически специалист отнеслась и к кофе. По её словам, он хоть и ускоряет метаболизм, но не настолько, чтобы это было заметно.

"Я бы советовала, конечно, просто воду. Если вы хотите сделать её интересней, можно выдавить туда лимон. Всё остальное – это лишние калории, если мы говорим о диете. Лучше, конечно, не диета, а рацион, потому что диета всё-таки имеет негативную коннотацию: это что-то временное и, как правило, прописываемое при какой-то патологии", – сказала специалист, отметив, что придерживаться правильного питания нужно не время от времени, а постоянно, составив для себя сбалансированный рацион.

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