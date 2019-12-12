Врач немецкой клиники назвал причину смерти Юрия Лужкова

Главный врач немецкой клиники "Гроссхадерн" Карл-Вальтер Яух рассказал, что у Юрия Лужкова случился инфаркт, сообщает РИА "Новости".

По словам специалиста, Лужков страдал от сердечного заболевания и часто посещал клинику. Его в срочном порядке доставили в больницу, провели обследование и выяснили, что все важнейшие сосуды закрыты. Решить проблему врачам удалось с помощью катетера.

На некоторое время состояние бывшего мэра Москвы улучшилось, но позднее обнаружилось кровотечение из коронарных сосудов сердца. Специалисты еще раз провели катетеризацию, но сердце остановилось. Запустить его снова не удалось.

"Это было срочное вмешательство, потому что у него случился инфаркт и ему было плохо", – пояснил медик.