Врач рассказал, как сохранить здоровье после 40 лет

Американский врач Джерри Бейли рассказал о вредных привычках, от которых стоит отказаться после 40 лет, и назвал способы сохранить здоровье. Согласно его рекомендации, которые опубликовал Eat This, Not That! (ETNT), в первую очередь необходимо регулярно заниматься спортом.

«Отказ от физических упражнений из-за большой занятости — главный способ ускорить старение и снизить способность организма противостоять болезням», — уверен специалист.

Кроме того, Бейли сказал, что занятия спортом — один из лучших способов отсрочить наступление менопаузы у женщин и затухание репродуктивной способности у мужчин, так как тренировки помогают поддержать уровень мышечной массы на должном уровне и способствуют выработке гормонов.

Бейли также рекомендует людям после 40 лет регулярно делать растяжку, потому что это предотвратит появление болей в спине, суставах и общую скованность движений.

От полуфабрикатов и любых продуктов фабричного производства из магазина также следует отказаться. Содержащиеся в них сахар, искусственные подсластители и консерванты увеличивают нагрузку на пищеварительный тракт в целом и особенно на поджелудочную железу, что может стать причиной развития многих хронических заболеваний. Кроме того, такие продукты могут спровоцировать развития диабета.

Также Бейли советует отказаться от алкоголя, особенно — от его систематического употребления, которое ничего, кроме проблем со здоровьем, не принесёт.