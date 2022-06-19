Врач рассказал о том, каких людей комары атакуют чаще остальных

Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала о том, каких людей комары кусают чаще остальных. Ее слова передает радио Sputnik.

По мнению специалистов, у комаров нет предпочтений по группе крови, однако есть один фактор, который может влиять на их выбор «жертвы».

«На самом деле у комаров включается как бы „тепловизор“ — они видят инфракрасное излучение, летят на тепло сосудов, крови», — сказала врач.

Исходя из этого Ярцева сделала вывод о том, что людей с тонкой кожей комары могут кусать чаще.

Она также прокомментировала миф о том, что выпивших людей комары кусают чаще. По словам медика, это, вероятнее всего, не так.