Врач рассказал о том, каких людей комары атакуют чаще остальных

Специалист также оценил правдивость мифа о том, что насекомые чаще кусают тех, кто пьет алкоголь

19 июня 2022, 12:43, Илья Звягинцев

Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала о том, каких людей комары кусают чаще остальных. Ее слова передает радио Sputnik.

По мнению специалистов, у комаров нет предпочтений по группе крови, однако есть один фактор, который может влиять на их выбор «жертвы».

«На самом деле у комаров включается как бы „тепловизор“ — они видят инфракрасное излучение, летят на тепло сосудов, крови», — сказала врач.

Исходя из этого Ярцева сделала вывод о том, что людей с тонкой кожей комары могут кусать чаще.

Она также прокомментировала миф о том, что выпивших людей комары кусают чаще. По словам медика, это, вероятнее всего, не так.

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