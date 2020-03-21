Врач развеял главное заблуждение о COVID-19

Итальянский врач, глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти разрушил наиболее популярный миф о коронавирусе, передает издание Sky News.

По словам медика, главное заблуждение насчет COVID-19 – это мнение о том, что болезнь протекает в тяжелой форме только у пожилых людей. Песенти отметил, что половине зараженных, которая находится в тяжелом состоянии в отделении, меньше 65 лет.

"У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и старые", – рассказал доктор.

Однако Песенти уточнил, что молодые люди в силу своего возраста обычно более здоровы пожилых людей, поэтому шансов выжить при коронавирусе у них больше.

По последним данным, число случаев инфицирования COVID-19 в мире достигло 275,4 тысячи. При этом количество летальных исходов приближается к 11,4 тысячи. В России официально зарегистрировано 253 случая заболевания, а под медицинским наблюдением в РФ из-за подозрения на коронавирус остаются 36 540 человек.