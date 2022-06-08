Врачи барнаульской поликлиники № 14 сняли забавный клип ко Дню медработника

В Барнауле медики сняли клип о поликлинике № 14. Весёлое видео под песню за авторством Александра Волокитина приурочили ко Дню медицинского работника, который в 2022 году выпал на 19 июня.

Съёмки проходили в корпусах медучреждения, а также на стройплощадке нового здания. Все роли в нём исполнили сотрудники поликлиники и их коллеги из других учреждений.

Главная задумка клипа — показать врачей с непривычной стороны и необходимость переезда в просторное и современное помещение.

«Нам так же, как и пациентам, не нравятся узкие коридоры, тесные кабинеты со старой мебелью, постоянная скученность народа. Мы очень-очень ждём момент сдачи поликлиники. Думаю, как и в этом клипе, станем восхищаться и танцевать при переезде. Ведь в новом здании будет всё теперь для людей, — написал в своём Telegram-канале главный врач Дмитрий Денисов.

Новое здание поликлиники № 14 строится на улице Лазурной. В настоящее время туда уже ведётся набор врачей.