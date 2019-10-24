Врачи назвали признаки гипертонического криза

Заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал о том, как распознать гипертонический криз и вовремя вызвать скорую, сообщает РИА "Новости".

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"Может начать гореть лицо, появиться тяжесть в затылке, ощущение подташнивания, головокружение. Также возникает чувство раздутости в ушах, оглушения, звуки начинают хуже восприниматься", – рассказал Стеблецов.

По мнению врача, в некоторых ситуациях повышенное давление считается нормой.

"Другое дело, если оно не стабилизируется в течение 20-30 минут, – это уже нарушение механизмов восстановления", – подчеркнул специалист.

Если давление не приходит в норму в течение 30-40 минут – нужно вызывать врача, особенно если не помог прием лекарств.