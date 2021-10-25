Врачи объяснили, как путешествия в нерабочие дни помогут снизить заболеваемость COVID

Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал о том, почему россияне массово собрались путешествовать во время режима нерабочих дней, а также о том, как это поможет избежать распространения коронавируса. Слова специалиста передают "Известия".

По словам Акинфиева, нерабочие дни были введены для того, чтобы разгрузить общественный транспорт в городах. Люди будут сидеть дома или отправятся на дачи, а это значит, что в плане безопасности для жителей города мера будет эффективной.

При этом специалист отметил, из-за того, что многие сочли нерабочие дни хорошим временем для путешествий, возрастёт нагрузка на города-курорты.

"Если города-курорты будут соблюдать эпидемиологические меры, то даже такая миграция туристическая не будет представлять опасности, а поможет и Москве разгрузиться и уменьшить вспышку заболеваемости. Тут вся ответственность будет лежать на городах-курортах", – добавил врач.

Напомним, 20 октября президент России Владимир Путин одобрил предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. При этом главы регионов вправе устанавливать и дополнительные нерабочие дни.