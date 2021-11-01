Врачи рассказали, что Минздрав запретил им диагностировать COVID-19 у детей

Минздрав РФ якобы запрещает педиатрам ставить диагноз "коронавирус" детям с нетипичной ОРВИ, которая по симптомам схожа с COVID-19. Об этом сообщает ura.ru.

Сейчас часть медиков настаивают на введении детской вакцинации уже в начале 2022 года. По их словам, в некоторых регионах в переполненных больницах дети якобы лежат уже в коридорах. При этом симптомы коронавируса у детей похожи на ОРВИ, с той разницей, что температура поднимается до 40 градусов. Сами врачи же уже подозревают новую форму COVID-19, которую Минздрав пока официально не признаёт.

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В свою очередь, противники детской вакцинации заявляют, что препарат для защиты детей ещё не прошёл все исследования. Сейчас в правительстве готовят доклад о результатах детской вакцинации от коронавируса для презентации президенту Владимиру Путину.

Как отмечает главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, детей нужно защищать от COVID-19, хоть они и "болеют им намного меньше остальных".

"Детскую вакцину от коронавируса, думаю, скоро зарегистрируют. Всё будет зависеть от окончания испытаний. В США уже приступили к вакцинации подростков", – заявил эксперт.