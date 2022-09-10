Все барнаульские школы готовы к прохождению отопительного сезона

9 сентября замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Пашковский провел заседание, на котором обсуждали вопрос подготовки к предстоящей зиме. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

По данным на седьмое сентября акты о готовности к отопительному сезону в Барнауле получили 2,5 тысячи домов (85% многоквартирных домов с центральным отоплением).

Полностью готовы к зиме все городские школы, 192 детских сада и 35 учреждений дополнительного образования. Акты готовности получили все 44 котельные, ведомственные и муниципальные.

Среди заведений здравоохранения не получили документ только 11 помещений из 145.

Пашковский призвал управляющие компании активизировать работу по подготовке к прохождению отопительного сезона.