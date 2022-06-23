Всё для отличного ремонта. «Собираем» новую гостиную в ТВК «Гранд Арена»

Говорят, ремонт — это маленькая война. Но чтобы качественно и со вкусом обновить интерьер, не обязательно тратить много денег, сил и времени. Докажем это на реальном примере. Итак, наша задача — сделать из старой гостиной современное пространство для отдыха и приёма гостей. Вот примерно такую, как на фото ниже.

Условий два: уложиться в 150 тысяч рублей и купить всё в одном месте, чтобы не бегать по всему городу. Для этого выбираем новый (открылся в прошлом году) крупный магазин строительных и отделочных материалов, мебели и предметов интерьера «Гранд Арена».

А с выбором нам поможет барнаульский дизайнер Елена Покидова.

Пол

Начинаем, конечно, с напольного покрытия. В нашем «типовом» проекте это ламинат. И как раз сразу на входе в торговый центр попадаем в «УправДом». Выбор напольных покрытий огромный: ламинат, ПХВ-плитка, линолеум, ковролин от бюджетного до премиум-сегмента.

Елена советует обращать внимание на имитацию древесины, сейчас в этом плане ламинат стал намного реалистичнее, красивее, прочнее. Это выглядит уютно и экологично. Ламинат с рельефной фактурой очень актуален. Чем заметнее фаска (скос по краям доски ламината), тем респектабельней вид. Что касается выкладки — возрастает популярность «ёлочки», «шеврона» и компоновка досок разной ширины.

Вот какие варианты мы выбираем: и цвета наши, и акция как раз.

Впрочем, в «УправДоме» поясняют: акции у них проходят постоянно, и есть всё необходимое для укладки и эксплуатации напольных покрытий.

Кстати, выбирая пол, смотрим заодно и покрытие для ТВ-зоны. Его точно так же можно подобрать в магазине напольных покрытий, тот же цвет, но более лёгкой текстуры. Хотя и с цветом можно поиграть: близкие оттенки, но на пол чуть темнее, на стену — чуть светлее. В наш интерьер Елена предложила «дуб рино» в качестве напольного покрытия и «дуб глиндейл» — под ТВ-зону.

И не забываем о подложке для пола и плинтус.

«Я рекомендую пластиковые аналоги плинтуса. Это в несколько раз дешевле, чем МДФ, ЛДФ, дюрополимер, полиуретан. Их легче монтировать, они скрывают неровность стены и просты в уходе. Высокие пластиковые плинтусы — от восьми сантиметров — смотрятся тоже вполне достойно», — говорит Елена.

Пол и ТВ-зона — 28,1 тыс. руб. (ламинат — 18,6 тыс. для комнаты 13,2 «квадрата» по цене 1412 руб. за 1 кв. м; ТВ-зона — 6 тыс. на площадь 4,5 «квадрата»; плинтус — 1 тыс.; подложка — 2,5 тыс. рублей).

Если бюджет позволяет, то обратите внимание на SPC ламинат. Его здесь тоже очень большой выбор. Это влагоустойчивое и износоустойчивое покрытие.

Или ещё на более прочный кварцвинил. Он не бывает холодным даже без тёплого пола (имеет комнатную температуру) и его можно выложить единым полотном без порожков до 200 квадратов. Отличные варианты, в том числе и со скидками, мы нашли ещё в одном магазине напольных покрытий на первом этаже — Gaudi (также здесь есть декор, плитка, обои и фрески).

Вот такой красивый «образ» из кварцвинила, как на фото (плюс стильная ТВ-зона), мы подобрали за 50 тыс. руб. (взяли вариант по акции за 2,2 тыс./кв. м). Это на тот случай, у кого бюджет чуть больше наших условных 150 тысяч.

Обязательно загляните и в другие отделы напольных покрытий: «Империя ламината», «Кафель холл», «Марка пола», «ПолДизайн» и другие.

Стены

В нашем варианте стены под покраску. И это сейчас очень актуально, говорит Елена Покидова.

Идём в «ДекорСтен» — магазин декоративных красок и штукатурок (это тоже на первом этаже, слева от входа). Отдел небольшой, но с внушительной палитрой оттенков (и матовые, и перламутровые с любой колеровкой, какую захотите) и рисунков (от едва заметных до чётких и текстурных). Нам подходит «классический шёлк» по цене 670 руб. за «квадрат».

По соседству ещё один отличный отдел — «Декор стиль». Здесь тоже внушительный выбор декоративных штукатурок и жидких обоев.

«Декоративная краска и штукатурка — на пике моды. За такими стенами просто ухаживать, у них долговечное и экологичное покрытие. При желании цвет и текстуру легко поменять. И это очень освежает комнату и делает интерьер визуально более дорогим. Идеи оформления стен не ограничиваются однотонной покраской, структурная краска и другие варианты оригинального декора создадут красивый образ», — отмечает дизайнер.

Можно, конечно, рассмотреть и обои. Особенно если делаете ремонт самостоятельно. Вам не придётся долго подбирать или изобретать оттенок или фактуру, да и с процессом поклейки справится даже неподготовленный человек.

Обои идём смотреть в салон EuroDecor. Нам нужно что-то однотонное, очень похожее на имитацию покраски или штукатурки стен. Останавливаем свой выбор на обоях тёплых тонов без рисунка за 2,1 тыс. руб/рулон, внешне очень близко к декоративной штукатурке.

Краска на стены — 24 тыс. руб. или обои и клей — 17,5 тыс. руб.

Стеновые панели

Использование 3D-панелей в оформлении стен — один из главных дизайнерских приёмов для создания уникальных интерьеров. Панели бывают гипсовые, пластиковые, из МДФ, деревянные, бамбуковые, алюминиевые, стеклянные.

В нашем проекте они гипсовые. Одна — рядом с телевизором, вторая — за диваном. Заходим в салон лепного декора «Деко-мастер». Если бы не проект, то выбрать было бы непросто: десятки вариантов с разными текстурами и объёмами. И их можно красить в любой цвет.

«Стеновые панели используют для создания оригинальных и стильных интерьеров в жилых домах, квартирах, офисах, общественных зданиях. При разном освещении они дают разный визуальный эффект и всегда привлекают внимание», — говорит дизайнер.

Мы подбираем модель «риф» (кстати, барнаульского производителя), одна панель стоит 700 рублей, а нам их нужно 28 штук.

Стеновые панели — 19,6 тыс. руб.

Люстра

Итак, левое крыло обошли. Идём в правое, где расположено сразу несколько отделов с люстрами. И самый большой — «Люстры Даром». Цены здесь действительно очень приятные, а выбор просто огромный. Люстра точь-в-точь как из нашего проекта здесь была, но её уже купили чуть-чуть раньше нас. Хотя вариантов на замену — масса. А также и более классических, и более модерновых.

По соседству расположен магазин Luxor с товаром премиум-сегмента. А ближе к входу есть ещё один небольшой отдел — «Лучиссо». И вот тут находим свою люстру примерно по той же цене.

Люстра — 17 тыс.

Диван

Диваны, кровати и обеденные зоны — мебели отдан почти весь второй этаж «Гранд Arena». Нужного нам дивана именно той формы и именно того цвета сейчас не находим, но это не проблема. Почти все модели можно изготовить в любом цвете из разных материалов.

Начнём с выбора модели дивана. В магазине «Мега Мебель» есть несколько подходящих вариантов. Повторимся, цвет будет любой. Главное, что укладываемся по цене. А она здесь очень приятная (в среднем около 50 тысяч), потому что производство находится в Барнауле.

В соседнем отделе — Malitta — выбор ещё больше. Здесь нам особенно приглянулась модель «Рим» с блоком независимых пружин (пружинная змейка). Выдерживает большой вес, поэтому подходит для семьи и людей, которые часто приглашают гостей. А ещё он модульный и с удобной «шагающей» атаманкой (легко превращается в полноценное односпальное место без разбора всего дивана). Наполнение подушек не скомкивается и не скатывается. Кстати, стоит он около 140 тысяч рублей (в варианте с дорогой тканью самой высокой категории, как этот образец).

Очень уютные диваны мы также подобрали в Domino и «ДиваноF».

На диваны модные тенденции распространяются меньше. По словам Елены, вписать в интерьер можно любой вариант, который вам понравится. Но всё-таки сейчас есть две тенденции. Первая — цвет.

«Особенно популярны зелёные оттенки, как в нашем проекте, синие, горчичные, баклажан, бордо, спелая вишня, пудрово-розовый. Но цветов и материалов обивки диванов настолько много, что мы подберём под любую, даже самую нестандартную идею для вашего ремонта», — говорит она.

Второе — парящий эффект. Подвесные тумбы, телевизоры, кровати и диваны на высоких тонких ножках.

«Такая мебель делает просторнее небольшие комнаты, добавляет „воздух и свет“. Также это очень удобно, если у вас есть робот-пылесос», — добавляет дизайнер.

Диван — 60 тыс. руб.

Шторы

И последний штрих — портьеры. Их подбираем в салоне «Татьянин день» на первом этаже. И снова большой выбор тканей. То, что нужно, имеется.

Шторы — 18 тыс. руб.

Итак, в 150 тысяч рублей мы почти уложились. При том, что брали материалы хорошего качества. «Гранд Арена» тем и хороша, что здесь можно выбрать всё что нужно и для бюджетного, и для шикарного ремонта. При этом сэкономить на акциях.

Кстати, для тех, кто планирует ремонт, в ТВК «Гранд Арена» запустили розыгрыш с огромным количеством подарков от партнёров и с главным призом 500 000 рублей. Розыгрыш стартовал 15 июня, сбор чеков продлится до 19 августа 2022 года.

Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

Торгово-выставочный комплекс «Гранд Арена»

Адрес: Павловский тракт, 180

Время работы: 10:00—20:00

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