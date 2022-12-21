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Все едут в «Ленту»: предновогодние девятибалльные пробки сковали Барнаул

Традиционно сложная ситуация сложилась в центре, однако дополняют картину заторы в Индустриальном районе

21 декабря 2022, 18:38, ИА Амител

Фото:
Фото: "Яндекс.Пробки"

Пробки 9 баллов образовались вечером 21 декабря в Барнауле. Согласно оценке сервиса «Яндекс.Пробки», заторы разъедутся только к 20:00.

Традиционно сложная ситуация сложилась в центре — там пробки наблюдаются на проспектах Ленина, Строителей, переулке Ядринцева, части улицы Молодёжной и Челюскинцев. «Стоят» также и на объездной дороге — заторы есть на части шоссе Ленточный бор и на улице Кутузова.

Сильные пробки также появились в районе гипермаркетов «Лента» на Павловском тракте и на Власихинской — машины едва едут на всех прилежащих к ним улицах. Также сложно с проездом и по части улицы Малахова — от Юрина в сторону Антона Петрова.

Комментарии 10

  • Что делать в этом дорогом магазине, уже давно магнит и пятерочка предлагают эти же продукты дешевле.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Что делать в этом дорогом магазине, уже давно магнит и пятерочка предлагают эти же продукты дешевле.---- судя по пробкам, большинство с вами не согласно)
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А кто считал?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Никто не считал- так брякнули для словца.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Бред полный, по Власихинской народ просто с работы едет из центра и пробки там ежедневно, сам там езжу. И лента тут вообще не при чем. Кто-то с бодуна очнулся и только сейчас все эти заторы увидел ?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Кто-то с бодуна очнулся и только сейчас все эти заторы увидел ? - возможно год в коме пролежал, а тут опа- оппа)
    22 декабря, Гость   Ответить
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    22 декабря, Гость   Ответить
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    22 декабря, Гость   Ответить
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    22 декабря, Гость   Ответить
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    22 декабря, Гость   Ответить
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