Все образовательные учреждения алтайского райцентра ушли на удаленку из-за коронавируса

В Хабарском районе Алтайского края все образовательные учреждения ушли на удалёнку. Об этом сообщает местная газета “Вестник целины”.

Отмечается, что это совместное решение руководителей учреждений, а также районного комитета образования. Оно принято из-за того, что в районе болеют и не ходят на занятия от 30 до 40% учащихся.

На удалённый режим работы перешли ХСШ № 1, ХСШ № 2, детсад “Родничок” (оба корпуса), ДШИ, ЦДТ, ДЮСШ.

Районные власти рассчитывают на то, что недельное закрытие учреждений позволит остановить распространение болезни среди детей.

Ситуация находится на контроле.

Ранее в региональном Министерстве образования заявили, что из-за распространения коронавируса и ОРВИ в Алтайском крае на удалённый режим работы полностью перешли 11 школ.