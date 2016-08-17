Все покусанные собаками переписчики в Алтайском крае получат компенсацию

Основной этап сельскохозяйственной переписи, главной задачей которой стало обновление десятилетних данных, завершился в Алтайском крае. За время ее проведения в регионе под учет попали 506,8 тысячи объектов и 7,6 миллиона гектаров земли, рассказал накануне в ходе пресс-конференции заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов.

Цифры

Переписью было охвачено 1094 сельскохозяйственные организации, 2504 крестьянских хозяйства, 1069 индивидуальных предпринимателей, 12,6 тысячи участков в садоводческих, огороднических и дачных объединениях, 489,2 тысячи личных подсобных хозяйств и участков под индивидуальное жилищное строительство.

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"Финансирование переписи осуществлялось за счет федерального бюджета. Алтайскому краю предусмотрены субвенции в размере 43 миллионов рублей. На данный момент еще не все средства поступили в районы. В ближайшее время, когда будут учтены все затраты, деньги будут доведены до муниципалитетов", – рассказал Мочалов.

Обработка данных

Сейчас осуществляется доставка переписных листов в Барнаул, после чего начнется сканирование данных для передачи на автоматизированную обработку в Росстат. Первые итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи будут озвучены в декабре. Данные по России по всем видам опросников станут известны в четвертом квартале 2017 года. Информация по муниципалитетам станет доступна только в декабре 2018 года.

Как отметил руководитель Алтайского Росстата, ни одна страна мира после проведения переписи не публикует данные ранее чем через два года. Это связано с большим объемом информации, ведь значение имеет каждая цифра.

Собаки

Сбор данных осуществляли 1089 переписчиков. Как отметил руководитель Алтайкрайстата Вячеслав Мочалов, жители края отнеслись к сельскохозяйственной переписи с пониманием. В степной зоне переписчиков встречали радушно, жители лесов и тайги были менее гостеприимны. Были случаи, когда возникали проблемы с респондентами и люди отказывались раскрывать данные. Но при повторном визите переписчикам все-таки удавалось получить необходимую информацию. В неблагополучные семьи переписчики наведывались совместно с участковыми.

Кстати, не обошлось и без травм. Семь переписчиков пострадали от укусов собак. Стоит отметить, что до начала переписной кампании все специалисты были застрахованы от несчастных случаев. Документы по каждому случаю были переданы в страховые компании.

