Все покусанные собаками переписчики в Алтайском крае получат компенсацию

Всего в сборе информации приняло участие более тысячи переписчиков

17 августа 2016, 11:39

Основной этап сельскохозяйственной переписи, главной задачей которой стало обновление десятилетних данных, завершился в Алтайском крае. За время ее проведения в регионе под учет попали 506,8 тысячи объектов и 7,6 миллиона гектаров земли, рассказал накануне в ходе пресс-конференции заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов.

Цифры

Переписью было охвачено 1094 сельскохозяйственные организации, 2504 крестьянских хозяйства, 1069 индивидуальных предпринимателей, 12,6 тысячи участков в садоводческих, огороднических и дачных объединениях, 489,2 тысячи личных подсобных хозяйств и участков под индивидуальное жилищное строительство.

Сельхозперепись в Алтайском крае: о чем будут спрашивать?

Сельхозперепись в Алтайском крае: о чем будут спрашивать?

"Финансирование переписи осуществлялось за счет федерального бюджета. Алтайскому краю предусмотрены субвенции в размере 43 миллионов рублей. На данный момент еще не все средства поступили в районы. В ближайшее время, когда будут учтены все затраты, деньги будут доведены до муниципалитетов", – рассказал Мочалов.

Обработка данных

Сейчас осуществляется доставка переписных листов в Барнаул, после чего начнется сканирование данных для передачи на автоматизированную обработку в Росстат. Первые итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи будут озвучены в декабре. Данные по России по всем видам опросников станут известны в четвертом квартале 2017 года. Информация по муниципалитетам станет доступна только в декабре 2018 года.

Как отметил руководитель Алтайского Росстата, ни одна страна мира после проведения переписи не публикует данные ранее чем через два года. Это связано с большим объемом информации, ведь значение имеет каждая цифра.

Что такое сельскохозяйственная перепись?

Что такое сельскохозяйственная перепись?

Собаки

Сбор данных осуществляли 1089 переписчиков. Как отметил руководитель Алтайкрайстата Вячеслав Мочалов, жители края отнеслись к сельскохозяйственной переписи с пониманием. В степной зоне переписчиков встречали радушно, жители лесов и тайги были менее гостеприимны. Были случаи, когда возникали проблемы с респондентами и люди отказывались раскрывать данные. Но при повторном визите переписчикам все-таки удавалось получить необходимую информацию. В неблагополучные семьи переписчики наведывались совместно с участковыми.

Кстати, не обошлось и без травм. Семь переписчиков пострадали от укусов собак. Стоит отметить, что до начала переписной кампании все специалисты были застрахованы от несчастных случаев. Документы по каждому случаю были переданы в страховые компании.
 

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