Все российские вузы исключили из Болонской системы образования
В Минобрнауки заявили, что в ближайшее время Россия перейдет на свою систему образования
6 июня 2022, 19:56, Илья Звягинцев
Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил о том, что все российские вузы исключили из Болонской системы образования по решению Болонской группы. Его слова передает РИА Новости.
«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса», — заявил Афанасьев.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал о том, что бакалавриат и магистратура останутся в российских вузах после отказа от Болонской системы. При этом вузы получат возможность готовить студентов по программам специалитета.
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