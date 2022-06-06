Все российские вузы исключили из Болонской системы образования

В Минобрнауки заявили, что в ближайшее время Россия перейдет на свою систему образования

6 июня 2022, 19:56, Илья Звягинцев

Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил о том, что все российские вузы исключили из Болонской системы образования по решению Болонской группы. Его слова передает РИА Новости.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса», — заявил Афанасьев.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал о том, что бакалавриат и магистратура останутся в российских вузах после отказа от Болонской системы. При этом вузы получат возможность готовить студентов по программам специалитета.

Российские вузы смогут сами определять принципы работы после ухода от Болонской системы

Российские вузы смогут сами определять принципы работы после ухода от Болонской системы

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