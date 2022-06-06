Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил о том, что все российские вузы исключили из Болонской системы образования по решению Болонской группы. Его слова передает РИА Новости.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса», — заявил Афанасьев.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал о том, что бакалавриат и магистратура останутся в российских вузах после отказа от Болонской системы. При этом вузы получат возможность готовить студентов по программам специалитета.