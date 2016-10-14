Все скидочные карты теперь можно будет хранить в смартфоне

Устройство, которое позволяет сохранять все скидочные карты с шлих-кодом и магнитной полосой в памяти смартфона, изобрели в России, сообщает "Российская газета". Отечественной разработке дали название Cardberry.



Cardberry объединяет в себе все карты благодаря динамической магнитной полосе, которая воспроизводит заранее внесенные данные, которые хранятся в смартфон. Девайс можно использовать без подключения к интернету, так как он работает в связке с телефоном по каналу BLE (Bluetooth Low Energy), позволяющему экономить заряд.



Для того, чтобы перенести все данные в смартфон, необходим специальный ридер. Светодиодный модуль в карте позволяет эмулировать штрих-код, а также имитировать магнитную полосу.На данный момент существует несколько мобильных приложений, являющихся агрегаторами скидочных карт. Они позволяют всегда иметь при себе информацию о штрих-коде, но не о магнитной полосе карты.



В начале 2016 года LG презентовала проект LG Pay, позволяющий хранить на одной карте данные множества других. Товар южнокорейской компании пока не появился на рынке.