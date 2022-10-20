Всё «затоварено». Как сертификаты для жителей Херсона могут изменить рынок недвижимости на Алтае

Переселенцы из Херсонской области получат жилищные сертификаты, которые можно будет использовать для покупки квартиры или дома в любом регионе России. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Выплачиваться сертификат будет по средней цене по России. Уже известно, что воспользоваться правом уехать из Херсона планируют десятки тысяч человек. О том, как жилищные сертификаты могут повлиять на рынок Алтайского края, радиостанции Business FM Барнаул рассказал руководитель агентства недвижимости «Династия24» Дмитрий Дворядкин.

Смогут ли сертификаты повлиять на стоимость жилья?

В последние годы подобными механизмами покупки недвижимости регулярно пользуются русскоговорящие жители Казахстана, которые активно переезжают в Алтайский край. По словам Дворядкина, данная мера поддержки от государства работает «очень эффективно», а деньги на счёт приходят оперативно, а не в течение 90 дней, как в других программах. Что касается нынешней ситуации, то жители Херсонской области с большим количеством сертификатов вряд ли как-то повлияют на рынок недвижимости Барнаула. Во-первых, неизвестно, сколько людей захочет переехать на Алтай, а во-вторых, сейчас на рынке большое количество свободных квартир, которые не могут продать с весны этого года. Иными словами, поясняет Дворядкин, хватит на всех.

«Ничего нового в этих сертификатах нет. Ажиотажного спроса они обычно не вызывают, потому что выдаются в очень ограниченном количестве. Сегодня у нас „затоварен“ рынок первичного и вторичного жилья. В наличии большое количество хороших квартир: в два раза больше, чем в апреле этого года. Поэтому люди с сертификатами никак не изменят ситуацию на рынке, цены не вырастут. Наоборот, это позволит реализовать те квартиры, которые сейчас есть на рынке. Это даже хорошо, если люди приедут в Барнаул с сертификатами и используют их», — пояснил Дмитрий Дворядкин радиостанции Business FM Барнаул.

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Общество Всем переезжающим из Херсонской области в другие регионы России выдадут жилищные сертификаты

Поскольку стоимость квадратного метра жилья в регионах разная, то переселенец должен сам решить, что ему нужно: купить большую квартиру в Барнауле или однокомнатную в Подмосковье. Эксперт по недвижимости уверен, что Алтайский край сможет удовлетворить потребности всех, кто получит сертификат. По такой схеме, например, в последние несколько лет активно покупают новостройки в регионе переселенцы из Казахстана.

«Очень хорошая схема помощи людям, которые переезжают в Россию. Деньги на счёт перечисляют очень быстро. Эффективный механизм поддержки», — добавил Дмитрий Дворядкин.

Как работает жилищный сертификат?

Жилищный сертификат станет основным механизмом программы помощи жителям региона, которую подготовило правительство РФ. Она также включает бесплатную доставку переселенцев в пункты временного проживания и обеспечение их, пока они не выберут жильё. Проект распоряжения правительства будет готов в ближайшее время.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что для помощи переселенцам из Херсонской области будет использоваться «отработанный механизм, который у нас в России уже существует». Речь идёт о государственном жилищном сертификате (ГЖС). Это документ, который подтверждает право гражданина на получение поддержки от государства на приобретение жилья. Сертификат позволяет оплатить часть или всю стоимость недвижимости.

На какую сумму будет рассчитан сертификат?

Жилищные сертификаты уехавшим жителям Херсонской области выдадут по средней в России цене. Для одинокого человека — не менее 33 кв. метров, для семьи из двух человек — не менее 42 кв. метров, трёх и более — по 18 кв. метров на человека. Обладатели документа смогут приобрести недвижимость на вторичном рынке, новостройку или частный дом.