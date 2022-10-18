Всем переезжающим из Херсонской области в другие регионы России выдадут жилищные сертификаты
О такой мере поддержки заявил вице-премьер Марат Хуснуллин
18 октября 2022, 17:43
Всем жителям Херсонской области, которые желают переехать в другие регионы РФ, будут выдавать жилищные сертификаты. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Мы на уровне правительства подготовили программу специальную. Основной механизм — это будет жилищный сертификат. Это отработанный механизм, который у нас в России существует. За базу берём полностью наш отработанный формат», — цитирует его РИА Новости.
Напомним, что 14 октября власти Херсонской области рекомендовали гражданам выехать в другие регионы России для более эффективной зачистки территорий российскими военными от ВСУ. Как объяснил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, обстрелы Херсонской области со стороны Украины усилились, а также добавил, что удары направлены, прежде всего, на жилые дома, гостиницы и рынки.
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