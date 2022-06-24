Всероссийская акция «Лучи Победы» пройдёт в Барнауле 24 июня
Ближе к полуночи на склоне Нагорного парка разместят 16 световых установок
24 июня 2022, 13:45, Никита Черников
Вечером 24 июня Барнаул присоединится к всероссийской акции памяти «Лучи Победы», сообщили в мэрии.
Мероприятие пройдёт в Нагорном парке. Начало — в 23:30.
«16 световых установок разместятся на склоне Нагорного парка. Ночное небо города подсветят прожекторами в знак памяти обо всех, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу», — говорится в сообщении.
В Барнауле эту акция проводят второй раз.
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