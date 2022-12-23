Вслед за Барнаулом решили поднять цену за проезд до 30 рублей ещё в одном алтайском городе

Изменения вступят в силу с 1 января

23 декабря 2022, 17:18, ИА Амител

Фото: amic.ru

С 1 января 2023 года в каменских пассажирских автобусах оплата за проезд вырастет до 30 рублей. Как сообщает газета «Каменские известия», со следующего года начнёт действовать решение Алтайского управления по государственному регулированию цен и тарифов от 7.12.2022 года № 546.

Согласно документу, регулируемый тариф на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории Каменского округа будет установлен в размере 5,11 рубля за 1 пасс./км, а на территории Камня-на-Оби — в размере 30 рублей за одну поездку.

Напомним, что с 1 января 2023 года новые цены на проезд и тарифные планы будут действовать и в Барнауле — до 30 рублей при оплате за наличный расчёт и банковской картой. Пассажиры, регулярно пользующиеся общественным транспортом, могут подобрать тарифный план, чтобы сэкономить на проезде, — стоимость по ним тоже вырастет.

При этом поездки в общественном транспорте для жителей Новомихайловки, Бельмесёво, Центрального, Черницка и других удалённых посёлков Барнаула с 1 января 2023 года станут более выгодными. С нового года тарифные зоны в краевой столице отменяют, поэтому цена проезда на всех регулируемых маршрутах составит 30 рублей.