Вслед за Facebook в России ограничили доступ к Twitter

В России ограничили доступ к Twitter. Об этом сообщили в ведомстве.

Доступ ограничен на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Она регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Решение для ограничения работы ресурса было принято 24 февраля.

Ранее стало известно, что в ответ на блокировку российских телеканалов Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России.