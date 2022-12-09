Вслед за «ВКонтакте»: россияне жалуются на проблемы в работе приложений «Тинькофф» и Альфа-Банка

Масштабные сбои произошли у российских банков. Как сообщает издание «Код Дурова», сейчас проблемы с доступом в мобильное приложение наблюдаются у «Тинькофф», Альфа-Банка и Райффайзенбанка.

Отмечается, что часть пользователей Сбера также столкнулись с неполадками на мобильных устройствах. Причины сбоев в работе выясняются.

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Прочее Во «ВКонтакте» произошёл массовый сбой — не открываются сообщения и группы

Напомним, что это не первый сбой у российских сервисов за 9 декабря. Ранее на проблемы жаловались пользователи «ВКонтакте» — они не могли попасть в сообщения и группы.