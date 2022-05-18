ВТБ сообщил, что клиенты стали чаще жаловаться на атаки телефонных мошенников

За две недели мая активность телефонных мошенников выросла примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом апреля, сообщил ВТБ. По его данным, активность мошенников в основном росла во вторые майские праздники, с 7 по 10 мая. По сравнению с первыми майскими праздниками число жалоб клиентов увеличилось на четверть.

Всего с начала года ВТБ предотвратил уже 700 тысяч попыток злоумышленников совершить кражу денег со счетов клиентов. Это почти в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Общий объем спасенных средств клиентов ВТБ составил почти 7 млрд рублей.

Чаще всего для обмана клиентов злоумышленники применяют входящие звонки робота для последующего переключения якобы на «специалиста ВТБ», ложную информацию об угрозе потери денежных средств или оформлении заявки на кредит мошенниками и возможности избежать потерь или заявок, переписку с использованием фальшивых документов (письма от банка, сканы удостоверений и пр.), а также переводы на «безопасный счет» или «специальный счет».

Совершенствуя способы защиты клиентов банк внедряет передовые технологии для сохранения их средств. В ВТБ Онлайн появился новый раздел «Профиль безопасности», который содержит настройки безопасности, рекомендации по безопасной работе в приложении с описанием зачем нужны те или иные настройки. Пользователь может настроить скрытие баланса своих счетов, вход в учетную запись по отпечатку пальца или с помощью Bluetooth (для смарт-часов и браслетов), установить нужные лимиты. Все актуальные полезные опции собраны в «Рекомендуемых настройках», чтобы клиенты могли максимально использовать возможности для сохранения средств и данных. Аналогичный раздел скоро планируется запустить и в интернет-банке ВТБ.

Также в марте ВТБ запустил собственный бесплатный определитель номер в приложении ВТБ Онлайн. Он предупреждает, если входящий вызов с неизвестного номера может совершаться мошенниками или содержать спам. В то же время определитель номера подскажет, если звонок может быть полезным.