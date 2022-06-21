Вторая жизнь: куда в Барнауле сдать макулатуру и что с ней сделают. Инфографика

Знаете ли вы, что повторное использование 100 кг макулатуры спасает одно дерево? Очевидно, что прямо сейчас у вас нет такого объёма, но поверьте, за годы через ваши руки пройдут тонны бумаги, большую часть из которой вы просто выбрасываете в мусорное ведро. Но старым книгам, тетрадям и картонным коробкам можно дать вторую жизнь! Архивы тоже можно уничтожить с пользой.

Барнаульская компания «СибТара» занимается превращением макулатуры в товар. Из газет, вышедших из употребления учебников и ненужных документов они производят решётки и контейнеры для яиц, как с этикеткой, так и без неё, а ещё с печатью снаружи и внутри контейнера.

А работает это просто: бумажные отходы смешивают с водой, измельчают, формируют упаковку, сушат при высокой температуре и готовят к транспортировке. В связи с тем, что такая упаковка изготавливается из бумажной массы, она является экологичной, а значит, после использования её вновь можно сдать в переработку.

Привозите макулатуру в пункт приёма компании «СибТара» по адресу: ул. Малахова, 1/2, или воспользуйтесь бесплатной услугой вывоза макулатуры (суммарный объём которой не менее 70 кг) собственным транспортом компании «СибТара», оформив заявку по номеру: +7 (913) 210-02-37.

Отдельная история — архивы. Если вам нужно их уничтожить, то обратитесь в компанию «СибТара», на этом вы ещё и заработаете! На производстве архив переработают так, что не останется ни одной цифры или слова. А вы получите деньги за каждый килограмм и внесёте посильный вклад в сохранение лесов.