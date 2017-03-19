Второе кольцо метро появится в Москве в 2021 году

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Второе кольцо метро (третий пересадочный контур) построят в Москве в конце 2020 - начале 2021, пишет "Интерфакс".

Как сообщается, на новой ветки будут расположены 32 станции, а также 20 транспортно-пересадочные узлов. Сейчас специалисты ведут работы на всех участках третьего пересадочного контура. В одном месте уже началось строительство, а в другом - делают проекты.

"Запуск движения по новой кольцевой линии существенно разгрузит существующее кольцо и радиальные. Людям не придется делать крюк, а пересесть на удобно расположенной станции", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.