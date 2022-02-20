«Вторжение» России на Украину может может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года. Как сообщает BBC, существует «достаточно высокая вероятность» вторжения российских войск на Украину, которое якобы может происходить не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу, «чтобы окружить Киев».

«План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба», — заявил Джонсон.

При этом он подчеркнул, что в результате подобных гипотетических действий пострадают «не только украинцы, но и россияне».