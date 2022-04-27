Студентам в России могут разрешить сдавать выпускные работы на цифровых носителях

Российские вузы имеют право самостоятельно разрешать студентам сдавать выпускные квалификационные работы на цифровых носителях. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

На подобный шаг вузы могут пойти в связи с подорожанием бумаги.

В Минобрнауки добавили, что по закону об образовании материально-техническое обеспечение относится к компетенции вуза. Это позволяет руководству вузов контролировать вопрос о возможности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в электронном виде на цифровом носителе.

В министерстве уточнили, что вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются высшим учебным заведением самостоятельно, в соответствии с определенными стандартом требованиями.

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