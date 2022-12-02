«Вы наша последняя надежда»: жители алтайского села попросили Томенко дать им чистую воду

Жители села Пещёрка Залесовского муниципального округа в ходе прямой линии с губернатором Алтайского края Виктором Томенко пожаловались на непригодную для питья и приготовления пиши воду. В качестве доказательства, местные жители показали главе региона пятилитровую бутылку с водой очень сомнительного вида: желтую и с осадком на дне.

«Вы наша последняя надежда», — обратилась за помощью местная жительница. Она добавила, что местные власти пытались решить проблему, но их ресурсов не хватило.

«Так быть не должно», — подчеркнул Виктор Томенко и пообещал помочь жителям Пещерки. Глава региона намерен дать Минстрою Алтайского края поручение разобраться в проблеме и доложить пути ее решения.

Согласно информации губернатора, сейчас на Алтае около 300 населенных пунктов не имеют централизованного водоснабжения. В 2022 году на ремонт 50 населенных пунктах на ремонт водонапорных башен потратили более 100 миллионов рублей. За последние годы всего на решение проблем направили 4 миллиарда рублей. Однако для того, чтобы решить проблему с водой, краю необходимо еще около 10 миллиардов рублей.

«Решение вопроса стоит дорого. Наверное, нужно пока дешевые временные пути нам пока выбирать. Но проблему без внимания мы не оставим», — подытожил Виктор Томенко.