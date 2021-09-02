"Вы просто ахнете". Зюганов назвал имя первого коммуниста в истории человечества

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что первым коммунистом в новом летоисчислении был Иисус Христос. Политик аргументировал свою позицию, чтобы не быть голословным.

"Положите рядом Нагорную проповедь Иисуса и "Моральный кодекс строителя коммунизма" – один в один. Вы просто ахнете", – заверил Зюганов радиоведущих.

Политик добавил, что знаменитый лозунг коммунистов "Кто не работает – тот не ест" написан во "Втором послании Фессалоникийцам" ("Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" – глава 3, стих 10, – прим. ред.).

Отметим, что это не первый раз, когда Зюганов приписал Иисуса к коммунистам. В 2016 году он также заявлял об этом и отмечал, что идеи христианства и коммунизма схожи между собой.