«Вы свиньи». На Алтае дети убрали свалку из бутылок, оставленную сборщиками шишек
Мальчик возмущался и собирал мусор, разбросанный на природе
1 сентября 2022, 10:18
Юный экопатруль прибрался на поляне, где собиратели кедровых шишек оставили большое количество пустых бутылок, сообщает «Подслушано | Республика Алтай».
«Что это такое? Вы люди или кто? Я не понимаю, что вы такое: свиньи или человеки? Если человеки, то всё убрали бы! Чего вы это делаете? Красота же, смотрите, природа какая, и посмотрите какой мусор. Фу, гадость!» — возмущается маленький активист.
Ранее в соцсетях показали последствия работы «орешников». Местные жители отметили, что каждый «сезон ореха» проходит в регионе подобным образом. Предложили собрать дружины, которые будут предупреждать собирателей о недопустимости подобного поведения.
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