«Вы свиньи». На Алтае дети убрали свалку из бутылок, оставленную сборщиками шишек

Юный экопатруль прибрался на поляне, где собиратели кедровых шишек оставили большое количество пустых бутылок, сообщает «Подслушано | Республика Алтай».

«Что это такое? Вы люди или кто? Я не понимаю, что вы такое: свиньи или человеки? Если человеки, то всё убрали бы! Чего вы это делаете? Красота же, смотрите, природа какая, и посмотрите какой мусор. Фу, гадость!» — возмущается маленький активист.

Ранее в соцсетях показали последствия работы «орешников». Местные жители отметили, что каждый «сезон ореха» проходит в регионе подобным образом. Предложили собрать дружины, которые будут предупреждать собирателей о недопустимости подобного поведения.