Вячеслав Франк оценил эффективность создания выделенных полос для общественного транспорта

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание на месте ремонта моста у Нового рынка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Глава города отметил, что работы ведутся согласно графику, а также уделил особое внимание организации дорожного движения.

«Стал заметен эффект введения выделенных полос — автоперевозчики отмечают пока не значительное, но сокращение времени прохождения общественным транспортом загруженных дорожных участков; сотрудники подстанции скорой помощи также отмечают сокращение времени подъезда бригад к пациентам», — сказал глава города.

Он также отметил роль сотрудников ГИБДД и введение пересадочного тарифа для пассажиров.

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