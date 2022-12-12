Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днём Конституции

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днём Конституции России. Текст поздравления опубликовала пресс-служба мэрии.

«Основной закон создавался во время кардинальных изменений в нашей стране. Он был призван объединить многонациональный народ, сохранить суверенитет и целостность государства, сформировать крепкий фундамент для его развития.

Конституция — основополагающий документ для всех сфер жизни общества. Она определяет главные ориентиры социально-экономической политики, создаёт основу для благополучия каждого жителя России. Соблюдение и совершенствование норм, закреплённых в Основном законе, залог успешного развития государства и гражданского согласия в обществе", — сказано в сообщении.