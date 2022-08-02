Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днём ВДВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днём ВДВ. Текст поздравления опубликовала пресс-служба мэрии.

«Героизм, стойкость духа и доблесть воинов-десантников служат примером беззаветного служения Отечеству. Мужество и отвага, взаимовыручка, верность присяге и воинскому долгу подтверждают право называться элитой российской армии, гордостью и надёжным щитом родной страны», — сказал глава города.

Он отметил, что десантникам всегда поручают наиболее сложные боевые задачи, а также добавил, что люди всегда будут хранить память о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость России.

Глава Барнаула пожелал всем причастным к празднику здоровья, добра, мира и успехов на службе.