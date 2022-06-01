Вячеслав Франк поздравил юных барнаульцев с Днем защиты детей

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Международным днём защиты детей, сообщили в мэрии.

По словам градоначальника, этот праздник напоминает об огромной ответственности за воспитание подрастающего поколения — о том, что именно в силах взрослых подарить ребятишкам счастливое детство.

«Ведь только в кругу заботливых, любящих взрослых вырастают будущие успешные люди, настоящие граждане страны, патриоты!» — заявил Франк.

Он назвал символичным то, что этот праздник начинается в первый день лета, открывая пору самых длинных школьных каникул. Мэр пожелал школьникам хорошо отдохнуть в этот период, выпускникам — успешной сдачи экзаменов, а дошколятам — новых ярких впечатлений на каждый день.

«Дорогие ребята! Наслаждайтесь каждым днём своего детства. Впереди у вас много интересного, но эта пора навсегда останется в вашей памяти светлой и беззаботной. Мы, взрослые, сделаем для этого всё возможное! Счастья, здоровья, мира и благополучия. С праздником!» — подытожил глава Барнаула.