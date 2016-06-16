Выход в космос для обычного человека оценен в 30-40 млн долларов

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Один полет на низкую околоземную орбиту для космических туристов может составить более $30-40 млн, заявил в интервью телеканалу CNBC глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Существует список состоятельных людей, желающих быть одними из первых туристов в космосе. Место в низкоорбитальном полете будет стоить более 30-40 млн долларов и будет предоставлено в случае прохождения медицинских тестов и подготовки, которая займет более года", - цитирует Комарова "Интерфакс".

В планах "Роскосмоса" предоставить туристам провести каникулы на Луне.

Пока статус "космический турист" имеют семь человек. Все они совершали орбитальные полеты на российских космических кораблях "Союз".

Первым официальным непрофессиональным участником космического полета стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито. Он полетел на МКС на борту российского корабля "Союз ТМА-32" 28 апреля 2001 года.