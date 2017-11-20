Вымогатели нашли выигравшую полмиллиарда пенсионерку

Пенсионерке из поселка Панино в Воронежской области, которая выиграла 506 млн руб. в лотерею, начали поступать угрозы от вымогателей, сообщают "Вести.Воронеж".

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Общество Стало известно, кто получит рекордный выигрыш лотереи в 506 млн рублей

Отмечается, что пенсионерка Наталья Власова боится выйти на улицу. Из-за количества поступающих сообщений ей и ее дочери пришлось удалить страницы в соцсетях. Пишут Власовой как с просьбами о помощи, так и с угрозами.

Деньги женщина сможет получить только после Нового года, отдав налог в 13%. Победительница лотереи пока не рассказывает, куда планирует потратить выигранные средства.

Ранее сообщалось, что победителя лотереи не могли разыскать две недели.