Вымогатели нашли выигравшую полмиллиарда пенсионерку
Пишут Власовой как с просьбами о помощи, так и с угрозами
21 ноября 2017, 02:51
Пенсионерке из поселка Панино в Воронежской области, которая выиграла 506 млн руб. в лотерею, начали поступать угрозы от вымогателей, сообщают "Вести.Воронеж".
Отмечается, что пенсионерка Наталья Власова боится выйти на улицу. Из-за количества поступающих сообщений ей и ее дочери пришлось удалить страницы в соцсетях. Пишут Власовой как с просьбами о помощи, так и с угрозами.
Деньги женщина сможет получить только после Нового года, отдав налог в 13%. Победительница лотереи пока не рассказывает, куда планирует потратить выигранные средства.
Ранее сообщалось, что победителя лотереи не могли разыскать две недели.
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