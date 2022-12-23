Выплаты Героям России и Героям Труда начнут вычислять без подачи заявлений

По поручению президента Владимира Путина правительство подготовило поправки в законодательство, которые избавят граждан с званием Героя Труда и Героя Российской Федерации от необходимости подавать заявления для ежемесячных выплат. Как сообщает «РГ», об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Назначать выплаты будут через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Уведомление о назначении выплаты людям будет направляться в течение трех рабочих дней.

При этом Мишустин подчеркнул, что граждане со званиями героев смогут выбирать, что им предпочтительнее — денежные средства или натуральные льготы. Обратиться за назначением или заменой меры поддержки можно будет по телефону, электронной почте или через портал госуслуг.