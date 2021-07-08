Выплаты ветеранам в Омской области вернули после жалобы Путину
Пенсионер должен был задать вопрос по поводу коронавируса, но обратил внимание на отмену доплат
Выплаты обладателям звания "Ветеран Омской области" вернули после жалобы Путину. Законопроект о доплатах приняли сразу в трех чтениях после жалобы жителя Омска Владимира Василькова в ходе Прямой линии с Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
Напомним, что в ходе прямой линии на передачу дозвонился пенсионер Владимир Васильков. Изначально его вопрос, по словам ведущих, был связан с коронавирусом, однако Васильков рассказал про отмену доплат ветеранам.
В результате законодательное собрание приняли сразу в трех чтениях законопроект, который возвращает выплаты. Теперь ежемесячную доплату в 550 рублей в месяц с 2022 года будут получать все обладатели звания "Ветеран Омской области".
Напомним, что президент России Владимир Путин дал ряд поручений и рекомендаций после проведения Прямой линии, которая состоялась 30 июня. В частности, Общероссийский народный фронт должен проанализировать все обращения граждан, поступившие в адрес главы государства, а губернаторам Путин порекомендовал не реже раза в год проводить прямое общение с гражданами.