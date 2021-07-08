Выплаты ветеранам в Омской области вернули после жалобы Путину

Выплаты обладателям звания "Ветеран Омской области" вернули после жалобы Путину. Законопроект о доплатах приняли сразу в трех чтениях после жалобы жителя Омска Владимира Василькова в ходе Прямой линии с Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, что в ходе прямой линии на передачу дозвонился пенсионер Владимир Васильков. Изначально его вопрос, по словам ведущих, был связан с коронавирусом, однако Васильков рассказал про отмену доплат ветеранам.

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Политика Путин дал ряд поручений и рекомендаций после Прямой линии

В результате законодательное собрание приняли сразу в трех чтениях законопроект, который возвращает выплаты. Теперь ежемесячную доплату в 550 рублей в месяц с 2022 года будут получать все обладатели звания "Ветеран Омской области".

Напомним, что президент России Владимир Путин дал ряд поручений и рекомендаций после проведения Прямой линии, которая состоялась 30 июня. В частности, Общероссийский народный фронт должен проанализировать все обращения граждан, поступившие в адрес главы государства, а губернаторам Путин порекомендовал не реже раза в год проводить прямое общение с гражданами.