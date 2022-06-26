Выпускникам школ в России разрешили служить по контракту

Комитет Госдумы по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в российской армии без трёх месяцев срочной службы, как это происходит в настоящее время. Поправка к статье 34 «О воинской обязанности и военной службе» опубликована на сайте законодательного органа.

Авторами инициативы стали председатель комитета и бывший замминистра обороны Андрей Картаполов и депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Дмитрий Савельев. Законопроект будет рассмотрен во втором чтении 28 июня.

В настоящее время заключить контракт можно только по истечении трёх месяцев срочной службы. Поправки к законопроекту также отменяют образовательный ценз: ранее стать военнослужащим по контракту в первый раз могли выпускники техникумов и профессиональных училищ со средним профессиональным образованием, если они соответствовали двум другим критериям: уже служат или подлежат призыву, а также не состоят в запасе. После принятия поправок возраст военнослужащих не изменится. И призывников, и контрактников могут отправлять в армию только по достижении совершеннолетия.