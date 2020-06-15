Выпускникам якутских школ выплатят по 5 тысяч рублей из-за COVID-19

Глава Якутии Айсен Николаев принял решение о дополнительной финансовой поддержке выпускников школ в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный информационный портал Республики Саха.

По поручению губернатора, окончившим обучение одиннадцатиклассникам выплатят по пять тысяч рублей. По оценке властей, деньги получат около восьми тысяч человек.

"Учебный год проходил для них весьма в непростых условиях, и ЕГЭ они будут сдавать в условиях новых санитарно-эпидемиологических требований, поэтому детей необходимо поддержать и морально, и материально", - аргументировал Николаев.

Как ранее сообщал amic.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году. Согласно документу, аттестаты школьникам выдадут без сдачи экзаменов.