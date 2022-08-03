Выпускники военного учебного центра АлтГТУ выйдут на торжественное построение на площади Советов

Около 300 выпускников военного учебного центра АлтГТУ выйдут 5 августа на торжественное построение. Мероприятие пройдёт на площади Советов. Начало — в 10:00.

Студентам присвоят воинское звание с последующим зачислением в запас. Выпускники программ подготовки офицеров запаса получат звания лейтенантов, сержантов и солдат запаса — сержант и рядовой соответственно.

Особо отличившимся студентам вручат грамоты. Напутственные слова выпускникам скажут ректор АлтГТУ Андрей Марков, представители администраций города и края. Выпускники попрощаются со знаменем военного учебного центра и пройдут по площади торжественным маршем.