Выпускники военного учебного центра АлтГТУ выйдут на торжественное построение на площади Советов
Студентам присвоят звания лейтенантов, сержантов и рядовых
3 августа 2022, 14:34
Около 300 выпускников военного учебного центра АлтГТУ выйдут 5 августа на торжественное построение. Мероприятие пройдёт на площади Советов. Начало — в 10:00.
Студентам присвоят воинское звание с последующим зачислением в запас. Выпускники программ подготовки офицеров запаса получат звания лейтенантов, сержантов и солдат запаса — сержант и рядовой соответственно.
Особо отличившимся студентам вручат грамоты. Напутственные слова выпускникам скажут ректор АлтГТУ Андрей Марков, представители администраций города и края. Выпускники попрощаются со знаменем военного учебного центра и пройдут по площади торжественным маршем.
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