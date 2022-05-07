Высокая пожароопасность. О погоде в Алтайском крае 8 мая
В регионе действует штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности
8 мая 2022, 06:05, Илья Звягинцев
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности. Местами в регионе установлен пятый класс горимости, предупреждают метеорологи.
Температура воздуха в регионе днём составит +11...+16 градусов. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +11...+13 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
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