Выжившую в расстреле под Тверью девушку отказались признать потерпевшей

История со стрелком, который убил под Тверью 9 человек, получила продолжение. Единственную выжившую после той страшной трагедии, спрятавшуюся под одеяло девушку, отказались признавать потерпевшей, сообщает паблик MASH.

Причину в Следственном комитете пока не озвучили, сообщил адвокат девушки. Сама Марина Коныгина написала жалобу главе СКР.